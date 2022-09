La similitud de amor padre e hijo que une al caso de Ullum con uno ocurrido en 2018

El niño cayó sin querer por una boca, que estaba destapada, a un canal entubado. Cuando se dieron cuenta, el pequeño ya era llevado por el agua. “Claudio ni lo dudó, se largó”, agregó la mujer. Mismo accionar de Videla al ver a su hijo de corazón en esa situación.

Cuando el padre se tiró, su hijo ya estaba lejos del lugar. Claudio no paraba de comunicarse con el nene quien, “solo pedía que lo ayudara”. El agua no era abundante pero estaba fría. Flores logró atrapar a Bastián con sus piernas y no lo soltó hasta que los rescataron.

El rescate terminó a 500 metros de donde la desesperación de los padres comenzó, a pocos metros de España y Circunvalación. Bastián tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson ya que poseía un cuadro de hipotermia.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Bastián y Claudio terminaron zafando de la situación.