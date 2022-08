La mujer denunciada por una supuesta estafa con una casa se defiende: "no se la entregué porque no me pagó"

Carina Panozzo aseguró estar pasado por una complicada situación debido a que, según denunció, la estafaron con una casa y ahora estaría a punto de quedarse en la calle dado que debe desalojar la casa donde vive actualmente porque la vendió. Sin embargo, la mujer denunciada por Panozzo habló con Tiempo de San Juan y aseguró que la casa no fue entregada "por que no cumplió con los pagos acordados"

"Ella me contrata a mí para que le construya una casa. No se trata de ninguna empresa, como dijo. Yo me dedico a la construcción de viviendas de material tradicional y las vendo. Una vez que me cancelan todo lo escrituro. Esta mujer me pagó una parte en efectivo y el resto lo hicimos, no me acuerdo, si en 10 o 12 cuotas. Empezamos bien, pero a la tercera cuota no me pagó. Llegó el momento de la cuarta y tampoco lo hizo", explicó a este diario María José Alé.

Siguiendo con su relato, Alé aseguró que, debido a los incumplimientos en los pagos, decidió notificar a su clienta, Carolina Panozzo, mediante una carta documento y una carta notarial.

"Cuando le mando la carta documento y la carta notarial ella se pone al día con las dos cuotas adeudadas. Esto fue en agosto y septiembre del año pasado. Llega noviembre y se vuelve a retrasar en el pago. Ahí me llama una abogada de ella y me acusa de estafa porque decía que la propiedad no estaba hecha. Yo la invité al lugar, le mostré que si estaba la construcción hecha y terminó pidiéndome disculpas y confesándome que su clienta, Panozzo, no tenía el dinero para seguir pagándome la casa", agregó María José.

"Nunca más me pagó nada. La notifiqué con tres cartas documento y tres cartas notariales por incumplimiento de pago, hasta que en enero de este año decido rescindir el contrato. En ese momento, que fue el 4 o 5 de enero, recibo el llamado de otro abogado que me dice exactamente lo mismo que la anterior. Que su clienta no tenía el dinero para pagar la casa pero que se quería ir a vivir a la misma. Le dije que no, obviamente, porque en el contrato se acuerda la entrega una vez cancelada la vivienda y el me responde que bueno, pero que pusiera en la balanza porque no me iban a dejar vivir. El día 6 de enero recibo la primera denuncia, precisamente en la comisaría donde trabaja su hijo, y desde entonces no me deja vivir con denuncias por estafa y escraches en las redes", agregó Alé.

Respecto a las denuncias que recibió en su contra, María José Alé manifestó que "me denunció en el Tercer Juzgado de Instrucción por estafa. Yo me presenté voluntariamente en el mismo y presenté todos los papeles para que vieran que la propiedad está hecha y ahí mismo la denuncié por daños y perjuicios. A mí me está trayendo muchos problemas esta mujer, se me cierran oportunidades de trabajo y, además, me amenaza de muerte y con que le va a hacer algo a mis hijos si no le entrego la propiedad", finalizó.

La denuncia

Carina Panozzo asegura que vio un aviso en Compra San Juan que decía "Tené tu casa en 90 días". "Yo para poder pagar vendí la casa que tengo porque queríamos mudarnos a una zona más linda. Nos prometían una vivienda en el barrio Las Lajas 1, en la Benavídez y Bonduel", dijo a Tiempo de San Juan.

La entrega de la casa estaba pautada para septiembre de 2021 pero eso no ocurrió. "Yo empecé a ver cosas raras como que hacían una pared y la tiraban abajo, ponían el piso y lo levantaban y así", relató Carina.

La mujer no quiso enviar carta documento y decidió tener un poco más de paciencia con la empresa constructora que se ubica en Rivadavia, pero cuando ya llevaba la cuota número 8 pagada todo estalló. Según el relato de Carina, tuvieron que enviarle una carta documento a la empresa porque no les entregaban la vivienda y encima la constructora había publicado su casa en Compra San Juan para venderla.

En enero de 2022 Carina Panozzo hizo la denuncia por estafa que está en el Tercer Juzgado de Instrucción. "Ahora yo tengo que entregar mi casa que la vendí y me van a terminar haciendo a mí una demanda", explicó preocupada la mujer.

Para colmo de males, asegura que recibe constantemente amenazas telefónicas en las que le dicen que la van a matar a ella y a su hijo. "Yo necesito que el juzgado se expida y que sobre todo esto no le pase a nadie más", concluyó.