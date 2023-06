La madre del acusado rompió el silencio: "Es injusto lo que están haciendo con mi hijo"

Fabiana, la mujer que estuvo presente en la audiencia y se retiró compungida cuando escuchó que el chico de 18 años permanecerá alojado en el Penal de Chimbas, le dijo a los micrófonos de Canal 13 San Juan que, por una causa que no prosperó en contra de su hijo, lo señalaron de inmediato sin ningún tipo de prueba.

"Siento una tristeza muy grande, es inexplicable. Mi hijo fue acusado sin fundamentos, es un chico totalmente sano y sus amigos y compañeros lo pueden decir", expresó la familiar que reconoció que en 2020 tuvo conflictos judiciales con una ex alumna de la escuela, aL mismo tiempo que aclaró que esa causa por abuso sexual que fue desestimada.

Convencida de que el antecedente le jugó en contra, sostuvo: "Por una causa que no prosperó porque no hubo ninguna prueba en su contra que la sostuviera, lo señalaron. Es injusto lo que están haciendo con mi hijo. Todos parecen jueces y están destruyendo a una familia. Mi hijo es inocente".

La mujer que dijo estar abrumada por la situación, y que confesó que su familia no la está pasando bien por el contexto, aseveró que el imputado ni siquiera conoce a la menor que lo acusó. "No sabe quién es, dice que no la conoce", expresó.

En ese sentido, manifestó ponerse en el lugar de la madre que denunció el hecho, es decir la madre de la presunta víctima, aunque insistió con que su hijo no fue el culpable e incluso dio a entender, como sucedió en audiencia con sus abogados defensores, que quien cometió el ilícito fue otro chico. "Se que la mamá la debe estar pasando mal, pero mi hijo no fue y chicos con sus características, flacos y de rulos hay un montón", destacó.

Por otro lado, la familiar del acusado agregó: "Nos enteramos del caso, pero nunca pensamos que iban a apuntar contra él. Luego en las redes sociales comenzaron a atacarlo y, como supimos que en la escuela corría peligro, porque se decía su nombre, decidimos no mandarlo más a clases".

Fabiana, que estuvo acompañada por otras mujeres, explicó que siempre estuvieron a disposición de la Justicia y reconoció que si hubo una desinteligencia con el domicilio que se declaró fue por una confusión. Además, señaló que el establecimiento educativo actuó como debía, que los recibieron, escucharon su postura y que entendieron por qué no acudiría más a clases.