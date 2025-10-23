La Justicia investiga la muerte de una adolescente de 17 años en Los Berros

Después de que una adolescente falleciera por peritonitis en Los Berros , la justicia penal investiga la muerte por tratarse de una menor y sin un médico de cabecera. Así lo confirmaron fuentes judiciales, las que manifestaron que el caso de Agustina Álvarez permanecerá bajo la lupa de las autoridades, por el momento.

Sin que existiera una denuncia penal por lo ocurrido, el Ministerio Público actuó de oficio a través de la UFI de Delitos Especiales , que solicitó que se lleve adelante una autopsia a fin de esclarecer los hechos. Se espera que en los próximos días, el examen forense determine las causales del deceso lo mismo que sus desencadenantes.

Según informaron medios locales a este diario, la joven había acudido días antes al Hospital de Los Berros debido a vómitos y malestar. Tras ser atendida, regresó a su casa, pero su cuadro se agravó y debió ser trasladada posteriormente al Hospital Rawson, donde lamentablemente perdió la vida.

Si bien es prematuro realizar especulaciones, vale aclarar que cualquier tipo de sospecha de responsabilidad que arroje el informe forense le daría pie a la investigación que, por ahora, actúa bajo protocolo.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad educativa de la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, donde Agustina cursaba sexto año, primera división. Desde la institución la recordaron con un mensaje cargado de dolor: “Su legado permanecerá en cada recuerdo compartido”.

El caso conmovió a los vecinos de Sarmiento, que expresaron su pesar y acompañamiento a la familia a través de las redes sociales.