La insólita oferta para no ir a juicio de los empresarios acusados por fraude millonario

A dos años y medio del procesamiento contra los empresarios sanjuaninos acusados de fraude millonario por 90 mil dólares a 34 personas , los dueños de la agencia de viajes que ya no existe le ofrecieron a los damnificados una insólita suma de dinero , como forma de reparación simbólica y con el objetivo de no llegar a la instancia de juicio.

Acorde indicó el medio, en una audiencia frente al juez Víctor Hugo Muñoz Carpino -de la Sala I de la Cámara Penal-, quienes fueran propietarios de la empresa D'Viaje Destinos incrementaron la suma ofertada a 10 mil pesos per cápita. No obstante, la fiscal de Cámara que interviene en la causa, Marcela Torres, rechazó de plano la proposición y sostuvo que el monto "no llegó a ser ni simbólico".

Entre otros argumentos, la representante del Ministerio Público aseguró que, de aceptarse lo ofrecido por los acusados de estafa, se abriría la puerta para que este tipo de casos se resuelvan de la misma manera, invitando a los inescrupulosos a incurrir en el delito.

empresarios.jpg A la izquierda, Vargas; a la derecha, Koller. Los dueños de la empresa acusada de estafa

A su favor, Reiloba explicó que la situación económica de los procesados es precaria, al punto que no pueden hacerse cargo de pagar las cuotas alimentarias de sus hijos en su totalidad.

Ahora es potestad del magistrado definir si le da lugar al pedido de la defensa, o bien se vuelca por la oposición prestada por la fiscalía. En caso de conceder la solicitud de los imputados, la acción penal en su contra quedaría sin efecto y, como consecuencia, quedarían sin registro en sus antecedentes penales. En el caso contrario, irían a juicio y afrontarían duras penas, si resultan condenados.

La estafa superaría los 14 millones de pesos, si la conversión del dólar se hace con el oficial, y 26 millones, si el cambio es con el blue, y responde al total de la venta de paquetes que la empresa de turismo le realizó por 90 mil dólares. Si bien la gran mayoría de los damnificados pertenecía al grupo que pretendía Viajar a Panamá para ver al Papa Francisco de cerca, habría familias que también denunciaron a los empresarios porque su viaje pago a Cancún no se hizo.