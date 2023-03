La esquina de la muerte: dos hombres, investigados por la triple tragedia en Calle 11 y Ruta 40

El choque fue entre una camioneta Toyota Hilux y un auto, Volkswagen UP. Javier Faustino Ollarse conducía la camioneta Toyota Hilux y Mariano Nahuel Zeballos lo hacía en el auto Volkswagen UP. En la esquina de Calle 11 y Ruta 40 -cuando todavía no había semáforos- chocaron con violencia.