La conmoción y el último adiós a Leonel, el nene que cayó al canal en Pocito y perdió la vida

En el departamento del sur sanjuanino no hay quien no se haya visto afectado por lo acontecido y, por ello, se lamentaron el peor final. Tiempo de San Juan llegó hasta el Barrio Cruce de los Andes, donde vivía el pequeño de 7 años y se encontró con un escenario de dolor. Allí, familiares e, incluso, amigos de la víctima expresaron su tristeza y se prestaron a acompañar a su madre y su hermana.

Niños en bicicletas y otros tantos sentados en la vereda, los amiguitos de Leonel se hicieron presentes en el domicilio, mientras que en su interior se encontraba su madre y sus parientes más cercanos, el mismo día que se conoció el dramático desenlace. "Estamos mal", comentaron los chicos que hablaban bajito en medio de un clima de duelo.

5.jpg

Si bien desde el entorno del niño que se ahogó en el canal Céspedes manifestaron que la madre del menor se hallaba "destrozada", también advirtieron que era su hermana Karen Brizuela fue quien se hizo cargo de todo. La misma dialogó con este diario y recordó cómo fue la dramática búsqueda, de la que participó. Reconoció que tenía esperanzas de que aún estuviera con vida, aunque la realidad fue todavía más cruda.

La joven que se mostraba preocupada por conseguir los recursos para velar a su hermano, en horas de la tarde del lunes, este martes despidió sus restos y sobre el mediodía publicó un emotivo posteo en sus redes sociales, con la intención de agradecer a todos aquellos que colaboraron con el operativo de búsqueda que se montó desde el sábado por la siesta.

"Le doy gracias a cada persona, familia, amigos, policía, bomberos y más personas que ayudaron a buscarlo", expresó la joven al mismo tiempo que destacó: "Gracias a Fabian Aballay , concejal y cada persona de el gobierno que estuvieron siempre comunicados conmigo y a disposición de lo que necesitamos, gracias de corazón le damos toda la familia".

Atravesada por el dolor, la muchacha además le dedicó unas conmovedoras palabras a su hermanito: "Mi pequeño Leo, nos dejas un dolor muy grande, no puedo creer que solo te tuvimos 8 años, me duele y mucho tu partida...no se porqué y para que sucedió solo se que te voy a amar y a extrañar toda la vida mi pequeño, nunca esperé esto ni me lo imaginé, perdón x no poder ayudarte se que me necesitaste".