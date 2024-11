La conductora que atropelló y mató al operador de Radio Colón quedó imputada por homicidio culposo

operador de radio.jpg El operador de Radio Colón que perdió la vida.

Tras la formalización del hecho, la conductora del Ford Focus recuperó la libertad, quedó imputada por homicidio culposo (Artículo 84bis del Código Penal) por la conducción imprudente de un vehículo con motor y durante el periodo de investigación deberá someterse al proceso y no entorpecerla.

García no declaró en la audiencia.

La tragedia vial ocurrió el martes en la mañana en la esquina de Patricias Sanjuaninas y Avenida Libertador, en el centro sanjuanino. Según fiscalía así fueron los hechos: el histórico operador Marcelo “Negro” Vallejos intentaba cruzar la calle de Sur a Norte. Mientras que el auto conducido por García lo hacía por Avenida Libertador de Oeste a Este.

image.png Así quedó el auto tras atropellar al operador de radio en la esquina de Patricias Sanjuaninas y Avenida Libertador.

Todavía no está acreditado porque no está la pericia accidentológica, pero se cree que el Ford Focus iba a una velocidad moderada, aparentemente la conductora no vio a esta persona que estaba cruzando la calle y la atropelló.

Vallejos terminó muy lesionado y fue enviado de urgencia al Hospital Rawson. Luchó por su vida durante horas y finalmente murió en la siesta de ese martes. Según dijeron desde la Justicia, Vallejos tras el siniestro presentó un TEC (traumatismo encéfalo craneal) grave, fractura de pelvis y traumatismo de tórax.