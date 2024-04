La caucetera que fingía ser médica y estafaba, quedó imputada de embaucar a tres hombres

acusada 2.jfif La audiencia. La mujer compareció este lunes ante el juez Alberto Caballero.

La fiscalía enumeró las tres maniobras delictivas que le atribuyen a Figueroa, aunque estiman que hay más personas estafadas. Por ahora los tres damnificados son Francisco Villalobos, Juan Chulia y Hugo Zárate, según fuentes judiciales. Estos hombres denunciaron que tomaron contacto con la supuesta médica a través de otras personas, que afirmaban que ésta tenía contactos con empresas mineras y por medio de ellas podían conseguir trabajo dentro de esas firmas.

Cada uno por su lado mantuvo conversaciones con Figueroa vía celular, chats y hasta encuentros personales, en los cuales, supuestamente, la mujer les prometió conseguirles un puesto de trabajo como perforistas en proyectos mineros de San Juan y Catamarca. En todos los casos, les exigió la suma de 100 mil pesos, según las denuncias. Esos montos fueron girados a la cuenta de la mujer por los ahora denunciantes.

fiscal.jfif La investigación. El caso está en manos del fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Federico Pereyra de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Esos hechos ocurrieron entre el 13 y el 20 de marzo último. Días después radicaron las denuncias. El 27 del mismo mes, personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas allanó la casa de Figueroa en el barrio Felipe Cobas de Caucete y secuestró su celular y anotaciones en donde aparecía una lista de personas, entre ellos los tres denunciantes. Por eso se especula que hay más damnificados.

acusada 1.jfif Sin dar la cara. Figueroa trató de impedir que fotografiaran su rostro.

El juez Caballero hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, dio por habilitada la investigación e imputó a Laura Figueroa del delito de estafas, tres hechos. Si bien la fiscalía solicitó la prisión preventiva para la mujer –que no fue detenida-, el juez rechazó esa medida de coerción en razón de que no posee antecedentes, pero le impuso la prohibición de acercamiento a los denunciantes, ordenó que se presente periódicamente a la comisaría de su zona y le señaló que no puede salir de la provincia. En la UFI esperan que aparezcan más denuncias.