Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos

En febrero último, José Pinto fue víctima de un brutal asalto en el interior de su casa . Cuatro delincuentes lo golpearon salvajemente, lo dejaron al borde de la muerte y le sustrajeron un poco más de $400.000, dinero que recaudó gracias a su kiosco. Los atacantes fueron atrapados a los días. Tras unos meses, este miércoles iban a afrontar el juicio en su contra. Decidieron no hacer el “tramite” legal tan largo y aceptaron pena en un juicio abreviado . Todos obtuvieron una condena efectiva , es decir, que la cumplirán en el Servicio Penitenciario Provincial.

Judiciales De la domiciliaria a la comisaría: uno de los acusados de golpear y robarle a un anciano en Albardón, preso

Los cuatro malvivientes condenados fueron: Leandro Gabriel Rubiño, Cristian Muñoz, Alejandro Páez y Claudio Burli. Las penas acordadas por el Ministerio Público Fiscal al mando de Leonardo Villalba y los abogados defensores (Sandra Leveque y Faustino Gelvez) fueron:

Cristian Muñoz: 3 años de prisión efectiva, se unificó con una anterior y quedó una única de 6 años.

3 años de prisión efectiva, se unificó con una anterior y quedó una única de 6 años. Leandro Gabriel Rubiño: 3 años efectiva

3 años efectiva Alejandro Páez: 3 años efectiva

3 años efectiva Claudio Burli: 3 años efectiva

Muñoz, Páez y Burli se les declaró reincidencia, es decir, que no podrán gozar con salidas transitorias y con la libertad condicional.

El martes 5 de agosto, este diario dio a conocer que iba a comenzar el juicio el miércoles 6. Horas después, es esa misma jornada, Leandro Gabriel Rubiño tuvo una audiencia de último momento. Donde una jueza lo mandó preso porque no estaba cumpliendo con la prisión domiciliaria que se le había otorgado.

A pesar de que los cuatro delincuentes fueron enviados al penal de Chimbas, la víctima en este caso no está pasando por el mejor momento. El fiscal manifestó en audiencia que habló con este hombre para saber si iba a poder comparecer en juicio y dio a conocer que no podrá estar presente porque no puede desenvolverse por sí solo. Y ahora se encuentra internado en el Hospital de Albardón porque su familia no puede cuidarlo, ya que necesita atención las 24 horas del día.

El brutal caso en Albardón

El hecho ocurrió el 5 de febrero a las 23 horas. Según el delito que recreó fiscalía es que estos delincuentes entraron por el fondo de la vivienda de Pinto, lo golpearon con una anchada en la cabeza y lo dejaron mal herido.

"Viejo te vamos a matar", le dijeron a Pinto mientras lo golpeaban. Luego le robaron $420.000 pesos y escaparon por el fondo que da a un descampado. Él los reconoció dijo que fue el "Palicho" Páez, un tal "Poroto" Claudio y Rubiño.

Además de la declaración de Rubiño echándose la culpa, su hermana lo complicó. En la declaración que hizo en la Policía dijo que su hermano fue a la su casa y le dijo "me mandé una cagada". Dijo que le tiró ‘ray’ en la cara y le pegó patadas y piñas a Pinto. "No sé si lo maté", le dijo. Además intentó dejarle una bolsa con billetes, elemento que su hermana no aceptó.