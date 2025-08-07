jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La hicieron corta

Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos

Todos aceptaron la pena en un juicio abreviado antes de que comenzara el debate. Si afrontaban el juicio podían llegar a tener condenas de 6 a 10 años. La víctima sigue internada en el hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En febrero último, José Pinto fue víctima de un brutal asalto en el interior de su casa. Cuatro delincuentes lo golpearon salvajemente, lo dejaron al borde de la muerte y le sustrajeron un poco más de $400.000, dinero que recaudó gracias a su kiosco. Los atacantes fueron atrapados a los días. Tras unos meses, este miércoles iban a afrontar el juicio en su contra. Decidieron no hacer el “tramite” legal tan largo y aceptaron pena en un juicio abreviado. Todos obtuvieron una condena efectiva, es decir, que la cumplirán en el Servicio Penitenciario Provincial.

Lee además
abuelo de mas de 80 anos sobrevivio a brutal asalto en albardon: los imputados, a juicio
Justicia

Abuelo de más de 80 años sobrevivió a brutal asalto en Albardón: los imputados, a juicio
Leandro Gabriel Rubiño. Al fondo la defensora oficial Sandra Leveque.
Judiciales

De la domiciliaria a la comisaría: uno de los acusados de golpear y robarle a un anciano en Albardón, preso

Los cuatro malvivientes condenados fueron: Leandro Gabriel Rubiño, Cristian Muñoz, Alejandro Páez y Claudio Burli. Las penas acordadas por el Ministerio Público Fiscal al mando de Leonardo Villalba y los abogados defensores (Sandra Leveque y Faustino Gelvez) fueron:

  • Cristian Muñoz: 3 años de prisión efectiva, se unificó con una anterior y quedó una única de 6 años.
  • Leandro Gabriel Rubiño: 3 años efectiva
  • Alejandro Páez: 3 años efectiva
  • Claudio Burli: 3 años efectiva

Muñoz, Páez y Burli se les declaró reincidencia, es decir, que no podrán gozar con salidas transitorias y con la libertad condicional.

El martes 5 de agosto, este diario dio a conocer que iba a comenzar el juicio el miércoles 6. Horas después, es esa misma jornada, Leandro Gabriel Rubiño tuvo una audiencia de último momento. Donde una jueza lo mandó preso porque no estaba cumpliendo con la prisión domiciliaria que se le había otorgado.

A pesar de que los cuatro delincuentes fueron enviados al penal de Chimbas, la víctima en este caso no está pasando por el mejor momento. El fiscal manifestó en audiencia que habló con este hombre para saber si iba a poder comparecer en juicio y dio a conocer que no podrá estar presente porque no puede desenvolverse por sí solo. Y ahora se encuentra internado en el Hospital de Albardón porque su familia no puede cuidarlo, ya que necesita atención las 24 horas del día.

El brutal caso en Albardón

El hecho ocurrió el 5 de febrero a las 23 horas. Según el delito que recreó fiscalía es que estos delincuentes entraron por el fondo de la vivienda de Pinto, lo golpearon con una anchada en la cabeza y lo dejaron mal herido.

"Viejo te vamos a matar", le dijeron a Pinto mientras lo golpeaban. Luego le robaron $420.000 pesos y escaparon por el fondo que da a un descampado. Él los reconoció dijo que fue el "Palicho" Páez, un tal "Poroto" Claudio y Rubiño.

Además de la declaración de Rubiño echándose la culpa, su hermana lo complicó. En la declaración que hizo en la Policía dijo que su hermano fue a la su casa y le dijo "me mandé una cagada". Dijo que le tiró ‘ray’ en la cara y le pegó patadas y piñas a Pinto. "No sé si lo maté", le dijo. Además intentó dejarle una bolsa con billetes, elemento que su hermana no aceptó.

Temas
Seguí leyendo

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa

Robo dentro de una escuela: le llevaron el celular de una docente en horario de clases

Operativo policial por tenencia de droga en Rawson

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Dos arrebatadores golpearon a dos mujeres y a una de ellas la arrastraron para robarles la cartera

Un chofer de Uber fue asaltado por sus pasajeros en un barrio de Chimbas

Amenazó a un nene de 12 años con un arma blanca para robarle

Una adolescente fue asaltada cuando iba a la escuela: le pegaron con un arma y le robaron el celular

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Quiénes serían los nuevos interesados en comprar un supermercado con sede en San Juan
Negociaciones

Quiénes serían los nuevos interesados en comprar un supermercado con sede en San Juan

El plazo fijo sigue siendo una alternativa muy usada por los ahorristas en Argentina.
Inversiones

El plazo fijo toma impulso entre los ahorristas: ¿qué bancos ofrecen las mejores tasas?

Te Puede Interesar

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa
Rivadavia

El hombre que hizo la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito está preso en su casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las retenciones a las exportaciones de cal bajaron a cero.
Minería

Tras gestiones del gobernador Orrego, el gobierno nacional eliminó las retenciones a la cal

Antes del amanecer, comenzó el movimiento de fieles sanjuaninos por San Cayetano.
En Chimbas

Desde muy temprano comenzó el peregrinar de sanjuaninos para pedir y agradecer a San Cayetano

Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos
La hicieron corta

Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos

Imagen ilustrativa
En Capital

Robo dentro de una escuela: le llevaron el celular de una docente en horario de clases