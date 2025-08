De la domiciliaria a la comisaría: uno de los acusados de golpear y robarle a un anciano en Albardón, preso

Esta parte presentó documentación para sustentar sus dichos y confirmaron que Rubiño se ausentó de su casa por varios días, precisamente, el 23 de julio, el 1, 2 y 4 de agosto.

WhatsApp Image 2025-08-05 at 13.21.55 (1) La ayudante fiscal María Inés Verga. El fiscal Leonardo Villalba estuvo a través de Zoom.

Ante esta situación, la fiscalía solicitó a la magistrada que cese de la domiciliaria y que le dicte la prisión preventiva en el penal de Chimbas durante el debate, ya que quedó comprobado que no respetó lo impuesto por el juez y hay peligro de fuga.

Su defensa, la doctora Sandra Leveque, no tuvo otra opción que aceptar los informes detallados que tenía fiscalía y solicitó que la medida cautelar se cumpla en comisaría 18va, lugar que está ahora alojado. Finalmente, la jueza lo mandó a la seccional y ahí pasará estos días hasta que termine el debate que comienza este miércoles a las 16 horas en Tribunales.

Las salidas de Rubiño a su casa se comprobaron con las visitas esporádicas de los efectivos de comisaría 18va. Estos manifestaron que siempre hablaban con la hermana de Rubiño y le manifestaba que no sabía a dónde había ido y le dejaba dicho que “iba a ir a comisaría”. Desde la fiscalía expresaron que la hermana estaba mal, porque en un principio no iba a aceptar que la domiciliaria se cumpla en su casa, pero que después aceptó; y dijo que no le hacía caso y que hasta le robó plata para comprar estupefacientes.

WhatsApp Image 2025-08-05 at 13.21.55 Jueza de Garantías Mabel Moya.

A pesar de que la jueza en ningún momento le dio la oportunidad a él para que se exprese, Rubiño manifestó entre dientes que él se iba de la casa porque estaba cansado de estar preso, “No aguanto más”, le expresó a la jueza que le dijo de manera inmediata que no podía hablar.

Rubiño comenzará a ser juzgado del delito de robo doblemente agravado y junto con él, están acusados también: Cristian Muñoz, Alejandro Páez y Claudio Burli.

La víctima en este caso, José Pinto se encuentra mal de salud. El fiscal manifestó en audiencia que habló con este hombre para saber si iba a poder comparecer en juicio y dio a conocer que no podrá estar presente porque no puede desenvolverse por si solo. Y ahora se encuentra internado en el Hospital de Albardón porque su familia no puede cuidarlo, ya que necesita atención las 24 horas del día.