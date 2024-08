Juicio contra Mario Parisí: las crudas e impactantes declaraciones de la víctima

WhatsApp Image 2024-08-19 at 11.11.32.jpeg

Mario Parisí con la cabeza gacha y a través de un monitor siguió atentamente el relato de su expareja. Sánchez había solicitado que el acusado no estuviese en la sala cuando le tocara declarar.

El momento fue tenso y desgastante para la víctima, ya que su declaración se dividió en dos partes. Primero contó su relato y, tras un cuarto intermedio, respondió las preguntas que le hicieron la querella, la defensa y fiscalía.

Ante la atenta mirada de la jueza y las partes, Fernanda expresó: “Puta, sucia me decía”. Ellos tenían planeado un viaje en esos días y ella con vergüenza y mirando al piso comentó que Parisí le dijo: “Vos no te mereces ese viaje, no vas a ir conmigo, me voy a ir con otra”.

Miembros de la prensa estuvieron presentes al comienzo de su declaración y la fiscalía solicitó que no tomaran más imágenes, ni videos. Finalmente, la jueza Ana Carolina Parra determinó que no se la grabara más.

Entre las acusaciones que la denunciante propició, una de ellas llamó la atención porque describió una curiosa conducta que supuestamente habría tenido el imputado. Según refirió, el mismo andaba siempre armado. Aseguró que todos los días asistía a Tribunales a trabajar con un pequeño cuchillo que portaba en su cintura, a la altura de la espalda. Reconoció que ella le preguntaba por qué llevaba eso, que era peligroso y que alguien lo vería. Sin embargo, él le respondía que nunca se quitaba el saco, que siempre estaba oculto y que no era un problema.

El juicio contra Mario Parisí por lesiones agravadas y amenazas agravadas por el uso de arma blanca se seguirá celebrando en los próximos días y se espera un desfile de testigos, algunos conocidos en el palacio de Justicia.