Joven ejecutado en Villa Hipódromo: tenso silencio en la zona y ¿ajuste de cuentas?

Amigos y familiares estuvieron presentes en la casa de la hermana de la víctima -que fue allanada por la Policía-, pero solo hablaban entre ellos. Este medio quiso hablar con ellos, pero solo recibió negativas y frases inapropiadas.

Entre los vecinos se dicen muchas cosas, mensajes entrecruzados de supuestas hipótesis de lo que ocurrió, de la “junta” que él tenía o de las “cosas” que hacía, pero nadie aseguró nada. Con respecto a este tema, investigadores del hecho dijeron que podría tratarse de un ajuste de cuentas, pero el móvil todavía no está confirmado.

Lo que dijeron desde la justicia es que no hay testigos oculares del caso. Porque con la información recabada los familiares sintieron una detonación, salieron instantes después y no había nadie en la zona; solo vieron a Celín Agüero fallecido en la plazoleta que da al fondo de la cerámica SCOP por calle Zapiola.

En la escena encontraron una vaina servida y una bicicleta, desde la justicia informaron que en el lugar se estaba trabajando para dar con el plomo. El arma que le quitó la vida a este joven es una pistola, ya que en el lugar se halló la vaina servida, la cual no dieron a conocer que calibre era.

Personal policial allanó la vivienda de la hermana de Celín que se encuentra a escasos metros para la recolección de pruebas.

El fiscal Francisco Pizarro de la UFI N°5 de Delitos Especiales lleva la investigación del caso.

En la zona no hay cámaras de seguridad. El asesinato ocurrió a pocos metros de una esquina que no tiene cámaras del CISEM y 400 o 500 metros a la redonda no se avistaron cámaras públicas. Personal policial también salió a la búsqueda de cámaras privadas para saber si captaron algo de lo que ocurrió a las 3:05 horas de este martes 6 de junio.