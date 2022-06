Investigan a un policía por robar en una comisaría

Tras reclamos de su familia El remisero acusado de violación fue liberado, pero no se podrá acercar a la denunciante

WhatsApp Image 2022-06-22 at 10.55.20 AM.jpeg

El encargado de llevar la cuenta de todos los elementos secuestrados en el depósito fue el que se dio cuenta del faltante de este celular. El caso se empezó a investigar de forma interna y con las pistas recaudadas, pudieron confirmar que el policía Pacheco podría estar involucrado en este delito.

WhatsApp Image 2022-06-22 at 10.03.19 AM (1).jpeg Fiscales de la UFI N°2 Cristian Gerarduzzi y Renato Roca

Con estas pruebas, la Subsecretaría de Control y Gestión envió la causa a la UFI Delitos Especiales. Los fiscales de la unidad fiscal al confirmar que existiría un delito pidieron que la audiencia se formalice.

Este miércoles, los representantes del Ministerio Público Fiscal dieron a conocer el hecho y pidieron que se habrá la investigación contra este sujeto. La defensa estuvo a cargo de la doctora Filomena Noriega.

WhatsApp Image 2022-06-22 at 10.03.19 AM.jpeg Abogada defensora, Filomena Noriega

Fiscalía no pidió que el efectivo quedara con prisión preventiva.

El magistrado finalmente resolvió imputar a este sujeto por el delito de hurto agravado por calidad de funcionario policial, un plazo de Investigación Penal Preparatoria de 1 año y dejarlo en libertad con las medidas coercitivas del Artículo 210 del Código Procesal Penal, como presentarse en la comisaría más cercana, someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, no salir de la provincia, etc.