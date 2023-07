Imputaron por abuso sexual al ex DT de Las Patitas de la UNSJ y Las Leonas

La presunta víctima había declarado en su momento que él la había pasado a la máxima categoría y habría comenzado a enviarle mensajes con tono sexual.

Ella contó que cuando tenía 15 años en 2019, fue "abusada sexualmente en reiteradas ocasiones por el entrenador del club donde jugaba al hockey sobre césped".

Este jueves fue citado y recibió la acusación formal tras los avances de la investigación en los últimos meses. Según contó Diario Uno, el hombre del hockey no tiene antecedentes penales y el delito permite una condena excarcelable, por lo que quedó en libertad. Conna fue notificado por seis hechos de abuso sexual simple y arriesga una pena de 6 meses a 24 años de prisión.

El caso

En octubre de 2022 una joven de 18 años denunció a Walter Conna por abuso sexual. Ella contó que cuando tenía 15 años en 2019, fue "abusada sexualmente en reiteradas ocasiones por el entrenador del club donde jugaba al hockey sobre césped".

Además, en la denuncia que realizó, contó que como él la había pasado a la máxima categoría habría comenzado a enviarle mensajes de Whastapp con tono sexual.

También indicó que habrían ocurrido encuentros privados en el club, en un hotel y en una cabaña. Allí, el hombre de 47 años en ese entonces, la habría tocado en sus partes íntimas. "Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido", detalló en la causa.