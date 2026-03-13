Un violento siniestro vial quedó registrado por la cámaras de seguridad y las imágenes generaron gran impacto. Es que el impresionante choque que ocurrió en Rivadavia fue protagonizado por dos motocicletas y, como consecuencia, sus ocupantes resultaron heridos.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Av. Ignacio de la Roza y Comercio, en La Bebida, donde los implicados, entre ellos un menor de edad, quedaron tendidos en el pavimento y, por tal motivo, debieron ser trasladados al Hospital Rawson.

Una cámaras de vigilancia, instalada en la zona, captó el momento exacto de la embestida que derivó en la intervención inmediata no sólo de personal policial, con jurisdicción en el lugar, sino también de personal de emergencia para asistir a los damnificados. Mirá el video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2032558794366968074&partner=&hide_thread=false Impresionante choque de dos motos en Rivadavia es captado por las cámaras pic.twitter.com/JRTNEoGtiM — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 13, 2026

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