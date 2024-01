Hallaron muerto a un joven adentro de un pileta en Zonda, pero confirmaron que no se ahogó

Por el momento no está claro y es materia de investigación cómo fue que el chico terminó muerto -sin signos vitales- adentro del agua, ya que un primer informe forense indicó que murió por una broncoaspiración y no por ahogamiento. El resultado tiene lógica, ya que el occiso tenía una altura lo suficientemente mayor como para hacer pie, aunque no supiera nadar.

Quien está al frente de la causa que aún no se formaliza es el fiscal Francisco Micheltorena, quien deberá analizar los elementos de prueba reunidos para determinar el contexto y si existió algún tipo de responsabilidad penal de parte de las personas que estaban encargados de su cuidado.

Para ello, las fuentes detallaron que se solicitó la historia clínica del fallecido, quien también sufría ataques de epilepsia. Quizás ese dato sea clave para el caso y ayude a entender cómo fue encontrado en la piscina, presumiendo que pudo caerse de manera accidental cuando sufría algún episodio.

Es que, acorde manifestaron las fuentes, en el cambio de turno de sus cuidadores ocurrió el trágico hecho. En un instante el muchacho desapareció y, al cabo de ser buscado por unos minutos, fue hallado cuando ya era tarde. A pesar de los intentos por revivirlo con maniobras de RCP, los profesionales lamentablemente no lo consiguieron y por tanto dieron aviso a las autoridades.

Además de los funcionarios del Ministerio Público encabezados por Micheltorena, tomaron intervención efectivos de la División de Criminalística, al igual que de la Comisaría 14º con jurisdicción en la zona.