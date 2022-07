Habló otra víctima del femicida: "La jueza es inhumana. Este hombre mató a mi mamá y no debe salir"

“La jueza es inhumana. Este hombre mató a mi mamá y no debe salir. ¿No se puso en nuestro lugar? Deja mucho que desear, como mujer y ser humano. ¿Cómo cree que nos sentimos al saber que lo va a deja salir?”, fustigó Emilce, la hija de Silvina Gómez, quien no nombra ni considera su padre al hombre que asesinó a su mamá en 2007. Otra que puso el grito en el cielo fue Ivana Gómez, la hermana de la fallecida: “¿Qué clase de Justicia es ésta? Es una falta de respeto a la memoria de Silvina, a sus hijos y nosotros los hermanos”.

Silvina.jpg Recuerdo. Silvina junto a sus padres. La mujer fue asesinada en 2007.

El asesinato ocurrió la madrugada del 29 de marzo de 2007 y se trató de un femicidio. Esa noche, Villarroel discutió con Silvina, la golpeó y la mató de un balazo en el pecho. Los hijos de la pareja y los hermanos de Silvina declararon que Villarroel maltrataba y golpeaba de antes a la mujer. Además, tenía una amante a la que quería llevar a vivir a la misma casa de la familia en el barrio Centenario.

"Ojalá la jueza nunca pase todo el dolor que sufren los hijos y las familias de tantas víctimas de la violencia contra la mujer”, expresó Emilce, la hija de la víctima de Villarroel.

La más dura fue Emilce Gómez –no usa el apellido paterno-, quien cuestionó a la jueza y volvió a cargar contra a ese hombre que alguna vez fue su padre. “Para mí esa persona no existe, no es parte de nuestras vidas. La palabra padre y humano le queda grande para él. No es mi familia ni tampoco queremos verlos. Lo único que quiero es que pague por lo que hizo. No puede ser que ahora lo dejen salir antes de cumplir la condena”.

HIja.jpg Reclamo. Emilce Gómez (sosteniendo el cartel rosado), la hija mayor de Silvina, en una marcha reclamando Justicia por su madre y todas las mujeres víctimas de violencia de género.

La chica contaba con 13 años cuando Villarroel asesinó a su madre. Sus tres hermanos tenían 14, 10 y 3 años. “No me importa lo que haga este hombre y si estudio o no. Que cumpla la condena, que pague por habernos quitado a nuestra madre. La jueza no puede darle las salidas transitorias. ¿Nadie pensó en las víctimas? ¿En lo que sufrimos con mi mamá y todo lo que pasamos? Ojalá la jueza nunca pase todo el dolorque sufren los hijos y las familias de tantas víctimas de la violencia contra la mujer”, aseguró la joven mujer que hoy tiene 27 años.

También adelantó que van a reclamar a la Justicia para impidan las salidas a Villarroel. “Necesito que esté encerrado y cumpla su pena. Nosotros lo borramos de nuestras vidas. Y hoy no pienso más que en el rencor y la bronca por las cosas que hizo. Otra cosa no puede sentir”, expresó la joven que participó de las marchas pidiendo Justicia por su madre y de los colectivos “Ni Una Menos” en San Juan.

Villarroel.jpg A perpetua. Villarroel cumple condena a prisión perpetua.

Igual de triste e indignada está Ivana Gómez, la hermana de Silvina. “Es una injusticia lo que no está haciendo la jueza. Lloramos toda la noche cuando nos enteramos. Nadie sabe todo lo que sufrimos y todo el daño que hizo este hombre”, aseguró la mujer que se hizo cargo de sus cuatro sobrinos y fue otra de las que más luchó para que condenen a Villarroel. Ella entiende que ya "venían preparando esto. Le hicieron notas en algunos diarios para hacerlo ver como una persona o que juega al rugby en los Espartanos. Presentía algo malo y pregunté si este hombre podía salir. Y me dijeron 'no, no, no va a salir'. Y nos damos con esta noticia".

Relató que el Villarroel maltrataba a Silvina desde que eran novios. “Nadie nos va a contar cómo era él. Siempre fue una mala persona. Y estas personas nunca cambian. Era un vago. A los niños les ponía bolsas plásticas en vez de pañales porque trabajaba. Las cosas que pasó mi hermana. La engañó y la golpeó siempre”, agregó.

Hermana.jpg Dolor. Ivana Gómez, la hermana de Silvina, también se opone a que Villarroel salga del penal.

También señaló que Villarroel y su familia jamás se preocuparon por los niños. De hecho, dijo que “su familia vendió los muebles y las cosas de los niños. Nosotros tuvimos que pelear para que los chicos no pierdan la casa. Algunos de los niños fueron a psicólogos. Yo caí en depresión. Fue terrible y feo lo que pasamos todos. ¿La jueza no pensó en los hijos de mi hermana? Por eso no podemos creer que le den permisos para salir de la cárcel”.