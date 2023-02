Habló la jueza Moya: "No he autorizado a ningún preso para que salga a estudiar"

Después del cruce de versiones que indicaban el supuesto conflicto de competencias entre dos magistrados por los permisos especiales a un preso condenado por pedofilia para vaya a la universidad, la jueza de instrucción Mabel Moya salió a responder: “No hay absolutamente ninguna polémica personal ni conflicto de competencias entre dos jueces. Cada uno ha hecho lo que tenía que hacer. Y yo no he autorizado a ningún preso para que salga a estudiar. Niego haber autorizado al interno (Federico) Fernández Santa Lucía a ir a estudiar. Primero porque no me corresponde opinar sobre esa cuestión. Y segundo porque no lo hice”.

Federico Elías Fernández Santa Lucía carga con una condena de 14 años de cárcel por el abuso sexual de un niño. Además, tiene otra pena unificada de 12 años y 6 meses de prisión del Tribunal Oral Federal por trata de personas, tenencia y acopio ilegal de armas y una tercera condena de 1 año por amenazas, dictada en un Juzgado Correccional.

"En ningún lado de mi resolución dice que yo he ordeno que trasladen a la Fernández Santa Lucía fuera del penal para ir a estudiar. Nunca lo he dicho y no me corresponde", dijo la jueza Moya.

El padre y el hermano también están presos. Federico Cecilio Fernández Gizzi y Sergio Daniel Fernández Santa Lucía cumplen condenas de 17 y 14 años de prisión, respectivamente, por matar a puñaladas del abogado Francisco Sirera la noche del 19 de mayo de 2014, en Trinidad, Capital.

Federico Fernández Santa Lucía presentó un habeas corpus ante la jueza Moya para que resuelva sobre su pedido para que le permitan salir a estudiar. Esa presentación se hizo en febrero, explicó la magistrada. “Lo presentó en estos días y lo respondí a las horas, tal como corresponde. Lo que pide es estudiar. Solicita que se lo provea de distintos insumos para poder estudiar y también pide hacer clases presenciales. Pide el traslado”, señaló.

“Cuando me informan, advierto que el Juzgado de Ejecución dio respuesta oportunamente a algunas de las cuestiones que pidió, pero todavía no respondía sobre el traslado. Y es lo que solicitaba Fernández Santa Lucía. Lo que he hecho yo es admitir parcialmente ese habeas corpus. Y lo que pedí al Juzgado de Ejecución, es que responda al respecto. Que le digan: si o no, según su criterio o lo que corresponda”, agregó la magistrada.

La jueza también aclaró que el interno presentó un recurso y corresponde que le contesten. “¿Cómo lo van a responder?, es un tema de ellos. No me corresponde. En ningún lado de mi resolución dice que yo he ordeno que trasladen a la Fernández Santa Lucía fuera del penal para ir a estudiar. Nunca lo he dicho y no me corresponde”.