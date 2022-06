Habló la joven iglesiana que salió en libertad tras pasar 2 años presa, acusada de matar y quemar a un hombre

Su primera expresión fue una tímida sonrisa mientras cruzaba el inmenso portón de chapa. Pero no pudo contenerse, después se lanzó a los brazos de sus abogados y largó en llanto. De esta manera, Glenda Aciar abandonaba en la tarde de este miércoles el penal de Chimbas tras permanecer dos años y diez días presa por el brutal asesinato de Rubén Darío “Merluza” Quiroga en Rodeo, en mayo de 2020. “Fue bastante difícil. Siempre me mantuve fuerte, tratando de no bajar los brazos”, fueron las primeras palabras que expresó en público la joven iglesiana, que siempre sostuvo que vivía un calvario con su exmarido y fue obligada por éste a actuar como señuelo y presenciar el crimen.