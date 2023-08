Habló el padre del joven acusado de abuso en el Colegio Luján: "Hay que buscar el verdadero culpable"

El padre no sintió el apoyo por parte del Colegio Luján. Ahora su hijo está estudiando de manera virtual y libre porque no lo puede hacer de otra forma: “El colegio creo que actuó para su beneficio y nada más. Si no le conviene no le van a dar la mano, y a la otra parte le pasó lo mismo. Mi hijo está rindiendo libre, puede seguir sus estudios. Se va a perder su viaje de estudios, no puede volver a la escuela no se siente cómodo. Volver a la escuela, no, será virtual y libre”, resaltó.

"Hay que buscar el verdadero culpable", Marcelo Salinas padre del joven acusado de abuso.

Marcelo dejó en claro que nunca dudó de su hijo y que siempre se pusieron a disposición de la justicia: “De mi hijo nunca dudamos. Inmediatamente que hizo la denuncia nosotros nos pusimos a disposición de la justicia, con su ADN. No alcanzamos a poner eso y nos allanaron. Sin previo aviso, sin notificación, ni nada. Mi hijo no se encontraba, fue mucho. Mi señora lloraba, entré en un estado de nerviosismo cosa que no me podía pensar. Me arrepiento por haber dicho que estaba en Barreal, los nervios, no sabía que decir”, se sinceró.

Sobre cómo está su hijo actualmente, Marcelo dijo: “Lucas está contento, feliz por otro y mal porque la presión social por haberlo prejuzgado lo ha perjudicado mucho. Se ha sentido mirado, perseguido, juzgado. Ahora está con un tratamiento psicológico para que lo ayuden a salir. Son cosas difíciles de superar”.

Ante la noticia que se dio en público conocimiento con el cotejo de ADN. Marcelo manifestó que: “Realmente era una noticia que esperábamos con ansia. Estábamos seguro de que iba a hacer así. Él puso su ADN y su teléfono a disposición del juez. Le dieron la libertad a mi hijo, era lo que más esperábamos”.

Finalmente, el canal le dio un lugar a Marcelo por si quería decir algo más y dijo: “Espero que una vez que termine todo esto, todas esas personas que acusaron a mi hijo tengan el valor de salir a pedir disculpas. Salió mucha gente a acusarlo y todo está en una etapa de investigación. Que se encuentre el verdadero culpable, hay una mamá que está sufriendo y que se haga justicia con el verdadero culpable”.