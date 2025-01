Habló el hombre acusado de matar a "Negrita" en la verdulería de Rawson: "No quise matar a la perrita"

Por primera vez el hombre dio cuenta sobre qué le sucedió a “Negrita”. “La perrita entraba cuando uno estaba atendiendo, uno se descuidaba y ella meaba las papas, las zanahorias y las lechugas. Le pegué una patada y otro perro grandote la siguió, le pegó un sacudón y la perrita se pegó contra la cámara. Una de las chicas que estaba ahí se la llevó. Fue algo equivocado, pero no hice tanta cosa. Yo no la maté" , relató Gallo en dialogo con Canal 13.

Por otro lado, aseguró que lamentablemente, debido a todo lo que sucedió tras denunciarse el hecho y ser acusado, se vio obligado a cerrar la verdulería que llevaba poco más de un año funcionando en el lugar. Incluso se puede ver el cartel de “Se vende llave”, en el enrejado de la verdulería que no está atendiendo al público ya que el espacio está clausurado mientras dura la investigación.

image.png

Durante su contacto con el medio, Gallo hizo mención a las personas que lo agreden tanto en redes como en persona por el hecho. “Está equivocada la gente porque no saben cómo han sido las cosas, nadie ha visto nada. Me hicieron un escrache, fue algo muy equivocado lo que hicieron. No sé qué ha pasado que me han clausurado, no estoy de acuerdo”, dijo.

Y continuó: “No entiendo porque es tan grande el escrache que han hecho. Ni que se hubiera muerto un ser humano. No entiendo nada de lo que ha pasado, creo que se ha equivocado la gente".

“Yo no he querido matar a la perrita, quería correrla del negocio nomás porque venía a mear las verduras. Era una perrita callejera que se metía, eso es culpa de los dueños de los animales porque no los cuidan. Voy a vender la llave de la verdulería”, finalizó.