Golpeó a una mujer para robarle el celular en Rawson

Un violento episodio ocurrió este martes en Rawson, cuando una mujer de 56 años fue atacada y asaltada en plena vía pública. Desde Relaciones Policiales informaron que Enzo Javier Salinas, de 29 años, fue detenido por el delito de robo arrebato y lesiones, luego de golpear a la víctima y robarle sus pertenencias.

Rivadavia La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Horror en Buenos Aires Detienen a una mujer tras matar a puñaladas a su pareja: investigan si fue en legítima defensa

El hecho sucedió en calle Calvento, donde personal de la Motorizada N°2 y de comisaría 6ta acudió tras un llamado de alerta. La mujer relató que un sujeto vestido con ropa deportiva negra la agredió físicamente y le arrebató una riñonera roja en la que llevaba un teléfono celular Samsung A-52.

Tras un operativo de búsqueda, los efectivos localizaron a Salinas en el interior del Barrio La Estación, a bordo de un Renault 12. Al requisarlo, encontraron la riñonera y el teléfono sustraído. Con apoyo de la Subcomisaría Villa Hipódromo, procedieron a su aprehensión.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 22.32.34 (1)

La situación se tornó tensa cuando vecinos del lugar comenzaron a arrojar piedras contra los policías para intentar evitar el arresto del sospechoso. Debido a los disturbios, el procedimiento debió trasladarse a la Base Comunal de Rawson.

Intervino la UFI Flagrancia, y se inició el correspondiente Procedimiento Especial de Flagrancia. La víctima, en tanto, fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Rawson para su atención.