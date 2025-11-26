miércoles 26 de noviembre 2025

Violencia

Golpeó a una mujer para robarle el celular en Rawson

El agresor fue detenido en el interior del B° La Estación. Los vecinos defendieron al ladrón tirándole pedradas a los policías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-25 at 22.32.34

Un violento episodio ocurrió este martes en Rawson, cuando una mujer de 56 años fue atacada y asaltada en plena vía pública. Desde Relaciones Policiales informaron que Enzo Javier Salinas, de 29 años, fue detenido por el delito de robo arrebato y lesiones, luego de golpear a la víctima y robarle sus pertenencias.

Imagen ilustrativa.
la bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal
El hecho sucedió en calle Calvento, donde personal de la Motorizada N°2 y de comisaría 6ta acudió tras un llamado de alerta. La mujer relató que un sujeto vestido con ropa deportiva negra la agredió físicamente y le arrebató una riñonera roja en la que llevaba un teléfono celular Samsung A-52.

Tras un operativo de búsqueda, los efectivos localizaron a Salinas en el interior del Barrio La Estación, a bordo de un Renault 12. Al requisarlo, encontraron la riñonera y el teléfono sustraído. Con apoyo de la Subcomisaría Villa Hipódromo, procedieron a su aprehensión.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 22.32.34 (1)

La situación se tornó tensa cuando vecinos del lugar comenzaron a arrojar piedras contra los policías para intentar evitar el arresto del sospechoso. Debido a los disturbios, el procedimiento debió trasladarse a la Base Comunal de Rawson.

Intervino la UFI Flagrancia, y se inició el correspondiente Procedimiento Especial de Flagrancia. La víctima, en tanto, fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Rawson para su atención.

Nadia Ailin Barrionuevo. video
Por Redacción Tiempo de San Juan

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito
Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan, que llega con una nueva suba.
Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo
Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
