Golpeó a su ex y la llevó a la fuerza a un "telo" de Rawson: condenado. Imagen ilustrativa

Este lunes la justicia condenó a un violento sujeto que en dos ocasiones golpeó y amenazó a su expareja . Uno de los casos de violencia, este hombre llevó obligadamente a su ex a un “telo” de Rawson, ella se negó y la golpeó.

Los casos de violencia son aberrantes

El primero de ellos ocurrió en la madrugada del 6 de noviembre de 2022. La víctima iba caminando por calle Urquiza y República del Líbano en Rawson. En un momento, la expareja de esta joven se apareció con su taxi y le dijo que entrara. Ella se negó y este la amenazó con que si no lo hacía, la mataba. La mujer se subió en la parte delantera y el acusado fue directo hacia un “telo”. La chica se bajó del auto mientras este pedía la habitación. Este fue contra ella y le exigió -nuevamente- que se subiera, ella se subió pero no quiso entrar al hotel alojamiento. A lo que este le dijo: “Vos no vas a estar con nadie, porque vos sos mía”, se abalanzó contra ella y le pegó una cachetada en la cara. Esa causa se formalizó en su momento y el acusado quedó libre pero con medidas coercitivas.

El 30 de mayo último, la misma mujer se acercó por UFI CAVIG y le dijo las autoridades que este hombre el 27 de mayo volvió a golpearla y amenazarla. La damnificada contó que su pareja fue a su casa para charlar sobre la situación de sus hijas.

Ella, junto a su hija, se subieron al remis y después de unas cuadras, este hombre paró la marcha y empezó a gritar, a lo que ella le dijo que iban a hablar cuando se calmara. Estas personas empezaron a discutir y el hombre le dio una trompada en la boca, empujó su cabeza contra el parabrisas y la agarró de los pelos. La hija en común le pidió que la soltara, la víctima se unió al pedido pero este respondió con: “Yo no te voy a dejar, te voy a matar, de acá no vas a salir vida”.

Después de este hecho, se dirigieron a su casa, la chica se bajó del auto, él la siguió y le tiro un envase de cerveza que impacto en la puerta y se rompió, pero no impactó sobre ella.