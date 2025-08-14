Fuerte choque entre una camioneta de Vialidad y un auto en Pocito

Un violento siniestro vial se registró en la tarde de este miércoles en Pocito y tuvo como protagonistas a una camioneta perteneciente a Vialidad Nacional y a un automóvil particular.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El siniestro fue en la esquina de Mendoza y Maurín. El vehículo del organismo nacional no habría respetado el cartel de "PARE".
Un violento siniestro vial se registró en la tarde de este miércoles en Pocito y tuvo como protagonistas a una camioneta perteneciente a Vialidad Nacional y a un automóvil particular.
El hecho ocurrió en la intersección de calle Mendoza y Maurín, cuando la camioneta Toyota Hilux, conducida por Ricardo Andino (55), circulaba por calle Maurín de Norte a Sur y, según indicaron fuentes policiales, no respetó la señal fija de “PARE”. Al atravesar la esquina, impactó contra un Chevrolet Aveo, que se desplazaba por calle 8 hacia el Oeste y era guiado por Cristian Andrés Millán (45).
Por la violencia del choque, Millán tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal de Pocito para recibir atención médica.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio de UFI Delitos Especiales, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.