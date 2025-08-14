jueves 14 de agosto 2025

Siniestro

Fuerte choque entre una camioneta de Vialidad y un auto en Pocito

El siniestro fue en la esquina de Mendoza y Maurín. El vehículo del organismo nacional no habría respetado el cartel de "PARE".

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-14 at 11.51.54

Un violento siniestro vial se registró en la tarde de este miércoles en Pocito y tuvo como protagonistas a una camioneta perteneciente a Vialidad Nacional y a un automóvil particular.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Mendoza y Maurín, cuando la camioneta Toyota Hilux, conducida por Ricardo Andino (55), circulaba por calle Maurín de Norte a Sur y, según indicaron fuentes policiales, no respetó la señal fija de “PARE”. Al atravesar la esquina, impactó contra un Chevrolet Aveo, que se desplazaba por calle 8 hacia el Oeste y era guiado por Cristian Andrés Millán (45).

WhatsApp Image 2025-08-14 at 11.51.54 (1)

Por la violencia del choque, Millán tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal de Pocito para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio de UFI Delitos Especiales, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

