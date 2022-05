Fiscalía pidió perpetua para el sujeto que mató a su padre

control de acusación Federal asesinado por su hijo: la defensa planteará que el vínculo no existe entre ellos

La defensa, a cargo de Cesar Jofré pidió que se le da mínima pena por el delito de homicidio simple. Jofré expresó que el crimen si ocurrió, pero que el vínculo entre ellos no existe porque su defendido no es hijo de sangre del policía federal, Miguel Ángel Carbajal. Y no hubo alevosía porque la pelea se desarrolló tras una pelea.

fiscalia mostrando pruebas.jpeg Pruebas de fiscalía. La llave, secuestrada a Paolo Carbajal.

Miguel Ángel Carbajal le dejó en su cuenta de banco a su hijo (Paolo Carbajal): 2.408 dólares y tres plazos fijos de 368.000, 1.000.000 y 1.300.000 pesos.

El fiscal Iván Grassi presentó pruebas clave en esta causa del policía federal. Cuando allanaron a Paolo Carbajal en la casa de su tío en Villa Hipódromo, en la habitación encontraron una campera, guantes y un barbijo. Elementos que estabas guardados en una bolsa de residuos debajo de la cama donde dormía. Estos elementos tenían manchas pardo rojizas, que a simple vista parecía ser sangre. Se hizo una prueba y encontraron material genético del policía federal asesinado. Estudio que complicó mucho a Paolo Carbajal, único imputado en el crimen.

Entre estas prendas, a Paolo Carbajal también se le secuestró un juego de llaves, dos precisamente, las cuales después se le hizo una prueba de campo y dio positivo. Confirmaron que estas llaves habrían el portón y la puerta del fondo de la vivienda del federal.

ivan grassi mostrando ropa.jpeg Prubas de la fiscalía. Iván Grassi mostrando las prendas de ropa secuestradas a Paolo Carbajal.

Además, para fiscalía Paolo Carbajal atacó con alevosía a su papá porque planificó todo este asesinato. Al comienzo del juicio Grassi dijo: "Es un hijo que, atravesado por el odio, planifica y lleva adelante el mayor de los delitos".

Ahora el tribunal de jueces conformado por Gloria Verónica Chicón (presidenta), y los vocales Ana Lía Larrea y Javier Figuerola, son los que tendrán la palabra final.