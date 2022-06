Fijan fecha de juicio para el bañero acusado por la muerte de un nene

Para los investigadores es clave establecer si el bañero tuvo responsabilidad directa en lo que sucedió y, por tanto, ser castigado por ello. Por otro lado, para los querellantes Marcelo Fernández y Franco Montes no hay dudas, puesto que sostienen que Molina tuvo responsabilidad en lo acontecido.

El Ministerio Público asegura que el imputado no debió haber permitido el ingreso al menor a la pileta, como así también tuvo que haber vigilado en todo momento el lugar. Incluso señala que no había otras personas, que estaba Molina y el menor en ese sitio y advirtió que una testigo -la que descubrió al niño en el agua- notó que su atención estaba en el celular y no en su alrededor.

Por su parte, la querella insiste con el cambio de calificación a homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena más gravosa que la acusación que sostiene el Ministerio Público y que va desde los 8 años de prisión efectiva.

La defensa, encarnada por la Dra. Carla Manini, pretendía evitar el debate y una eventual condena con la suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, esto fue rechazado por la fiscalía y también por la jueza de Garantías María Gema Guerrero. De todas formas, en el juicio argumentará la inocencia de su patrocinado, por el que pretende obtener la absolución del mismo.