Ex empleada de UDAP presa: dicen que borró una cartera de deudores

Después de que una ex empleada de UDAP fuera detenida por las autoridades, cuando protagonizó un confuso episodio en la sede del gremio docente, fuentes allegadas al hecho aseguraron que la mujer detenida borró la base de datos de una computadora y ello produjo un daño importante a la institución.

Escándalo Quién es la ex empleada de UDAP detenida por borrar archivos

Escándalo Aseguran que detuvieron a una ex empleada de UDAP

Es que según comentaron, la aprehendida -identificada como Sofía Magalí Poblete - había sido despedida por la nueva gestión. Sin embargo, acudió al lugar de trabajo y no sólo accedió a la computadora que solía utilizar, sino que borró información que sería de los últimos tres meses.

Acorde señalan, la joven de 26 años eliminó archivos que contenían una cartera de deudores, como así también historias clínicas y órdenes de coseguro. La sospecha está en que podría haber robado esa información, que contiene datos personales de los afiliados, antes de borrar todo.

Las fuentes comentaron que Poblete tenía todo organizado en una planilla de cálculo y que, como aseveraba que ella misma la había armado, se sintió con el derecho de eliminarla de los archivos. "Era un Excel con datos sensibles. No sabemos si antes se llevó esa información", manifestaron.

A pesar de la versión de Luis Lucero, el ex secretario general que sacó a la luz el tema, que cuestionó la detención de la mujer, desde la nueva gestión destacaron que la ex trabajadora sólo debía presentarse a la sede para recibir la liquidación de la indemnización tras el despido. No obstante, los hechos habrían sido diferentes.

Dijeron que Poblete llegó al edificio de calle Salta cerca de las 10 de la mañana, se colocó en el mostrador de mesa de entrada, donde solía cumplir sus funciones, y pese a que ya había una persona ocupando su lugar, lo movió y tomó el mando de la computadora. Fue en ese momento en que habría borrado todo.

"No está claro si el telegrama de despido le llegó el miércoles a la tarde o el jueves por la mañana. Lo cierto es que no debía trabajar porque ya había sido desafectada", sostuvieron desde la gestión de Patricia Quiroga, la nueva líder de UDAP.

Al ver que la mujer se había ubicado en su puesto y su acción de eliminar los archivos, se produjo un revuelo y en ese momento llamaron a la Policía. Tras intervenir, los efectivos de la Comisaría 4ta la trasladaron a la dependencia policial y allí quedó alojada. Más tarde, fue enviada a la Seccional 3ra, a disposición del Tercer Juzgado Correccional.

Por el momento está sospechada del delito de "acceso no autorizado a información" y no descartan que se le puedan endilgar otros delitos, aunque todo dependerá a la indagatoria que se realice con la magistrado. La parte denunciante, es decir, la nueva gestión analiza la posibilidad de conformarse como parte querellante en la causa que investiga la justicia.