Estafa de cabañas "fantasma": a pesar de la poca demanda, 12 sanjuaninos han sido víctimas

La situación económica de la provincia y el país no está pasando por el mejor momento. Y las familias, a pesar de estar pasando por un momento complicado, se las rebuscan para disfrutar unos días de vacaciones en una cabaña, departamento o quinta con la intención de empezar el año de la mejor manera. Pero del otro lado está el delincuente que no le importa la situación de cada familia y te estafa vendiéndote unas vacaciones de ensueño en un lugar que no existe. Fuente policiales dijeron a este diario que en diciembre de 2023 se han registrado 12 denuncias por estafas de este tipo.