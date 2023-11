Crecen las estafas de billeteras virtuales en San Juan: cómo prevenirlas

En primera instancia, verificar que el pago llegó a su cuenta. Es que varias personas comenzaron a utilizar una aplicación falsa de Mercado Pago. Se trata de una imitación que a simple vista parece ser la APP original. Además, tiene un cartel que anticipa que de hacerse un pago, se verá retrasado por problemas del sistema.

image.png

Esto es el anzuelo que muchos comerciantes, muchas veces por apuro, aceptan el pago sin revisar que haya entrado a su cuenta. Montañez, aseguró que en San Juan esto viene pasando desde que aparecieron las billeteras virtuales. Al principio era una captura de pantalla bien editada con un programa externo. Ahora mutó a algo que a simple vista parece real.

Para darse cuenta que se trata de una app trucha, hay que ver pequeños detalles. La tipografía es distinta a la original. Además, a la hora de abonar, dice "Pagar" y no "Transferir".

Y ante la insistencia de un posible estafador, Mariano explicó que es muy difícil que un pago no se ejecute. “Para los comercios, si no ven el pago en su billetera virtual, no aprobarán la compra”.