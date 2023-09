Estacionó el auto en el centro por unas horas y lo encontró destrozado: busca al culpable

La primera: "Aparentemente fue alguien que salió de la playa que da justo a la salida (la playa verde que figura en las fotos), el playero estaba entrando autos por la Ignacio de la Roza y vio que por la salida que da a calle Mitre salió una camioneta blanca rápido después del golpe, según el no tiene registros de los vehículos que estuvieron en la mañana ni siquiera patentes anotadas".

La segunda: "Otro dato que nos dieron locales de ropa muy diferente es que fue un auto viejo intentando estacionar en donde no se podía adelante de mi auto".

Sin embargo, no hay nada concreto. "Ahora nadie vio nada, nadie tiene cámaras", se quejó Serer en su cuenta de Facebook. "La rata que me choco y se escondió va a aparecer, lo voy a encontrar. Fue entre las 9 y las 10.30 de la mañana según lo que me dicen", advirtió.