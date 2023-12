Está sospechado de violar a su ex y ahora lo condenaron por hostigador

Hace una semana atrás se sentaba frente al juez de Garantías para ser acusado de abusar sexualmente a su ex y ahora fue condenado por hostigador . Es que el changarín que permanece bajo la lupa de la Justicia resultó castigado por violar la restricción perimetral que le impedía acercarse a la víctima, al menos nueve veces, y por eso recibió 3 años y 6 meses de prisión preventiva.

e7aea3e2-370c-4041-94d3-55d9d0201e4b.jfif

No obstante, al hombre que irrumpió la paz de su ex esposa en múltiples ocasiones le quedan otras sospechas pendientes. Una de esas es la de agresión sexual y la otra es por privación ilegítima, dos ilícitos que trascendieron durante el juicio que acaba de terminar. En ambos casos, el magistrado que intervino se declaró incompetente y por eso serán los fiscales del CAVIG quienes tomen la punta de lanza.

El hombre tiene 60 años, reside en el barrio Bardiani en la zona capitalina de Trinidad y carga con causas por violencia de género. No se da su identidad para resguardar a la víctima. Meses atrás zafó de una condena y obtuvo la suspensión de juicio a prueba. Fue por eso que recuperó la libertad, con la condición que no se acercase a la exmujer y no la molestara. Sin embargo, la hostigó hasta el cansancio y por ello ahora fue condenado.