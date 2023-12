Zafó de una condena por violento, siguió molestando a su exesposa y ahora lo acusan de violarla

El hombre tiene 60 años, reside en el barrio Bardiani en la zona capitalina de Trinidad y carga con causas por violencia de género. No se da su identidad para resguardar a la víctima. De hecho, meses atrás zafó de una condena y obtuvo la suspensión de juicio a prueba. Gracias a eso recuperó la libertad, con la condición que no se acercase a la exmujer y no la molestara. Desde el 2019 que estaban separados. Sin embargo, volvió a hostigar a la mujer y entonces pidieron su detención por violar esa restricción de acercamiento.