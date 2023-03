Esta es Rosalba Albarracín: conocé más detalles del asesinato de la jubilada de Rawson

Todavía no hubo detenciones, pero el fiscal Francisco Micheltorena junto con los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y César Recio, bajo la supervisión de los coordinadores Adrián Riveros e Iván Grassi de la UFI Delitos Especiales, trabajan en silencio tratando despuntar las tres líneas investigativas. En principio se habla de un posible robo seguido de muerte, pero tampoco descartan el crimen por problemas personales o un asesinato que esté vinculado a una relación que mantenía. Por eso tampoco no podían desechar un femicidio. Todo es incierto, incluso los investigadores no pudieron confirmar si sustrajeron dinero o elementos de valor de la vivienda.