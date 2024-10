Esta es la supuesta trader yankee que digitaba todos los movimientos de Peak Capital en San Juan

La sospecha de la Justicia es que esa supuesta yankee no solo no existía sino que se trataba de una imagen creada con inteligencia artificial. Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de ver las fotos que aportaron los estafados de Dainina en las cuales se puede apreciar que no se trataría de una persona real.

dainina peak capital 1.jpg

Por el momento, las víctimas señalan a un sanjuanino, Cristian Herrera como el supuesto líder de Peak Capital en San Juan y creen que fue este ex empleado minero el que los habría estafado.

Sin embargo, en una nota exclusiva con Tiempo de San Juan, Herrera sostenía que él también había sido engañado y apuntó también contra "Dainina" como la persona que lo manejaba y le daba instrucciones de cómo seguir.

El relato de Herrera se torna aún más insólito porque él mismo asegura que nunca vio en persona, ni le escuchó la voz a Dainina pero, aún así, le confió todos sus ahorros y los de más de 650 inversores.