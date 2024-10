Habla por primera vez el señalado como "cabecilla" de Peak Capital en San Juan: "Yo también soy un damnificado"

"Yo soy otro damnificado más, metí a mi familia, a mi esposa y mis hijos en esto", dijo Herrera en un diálogo telefónico con este medio.

Según su relato, él comenzó a operar solo con Peak Capital en marzo de 2024 pero luego fue sumando más gente. El relato de Herrera es algo extraño, sobre todo si se tiene en cuenta que dice haber sido contactado por una trader estadounidense que se hacía llamar 'Dainina' a quien nunca vio en persona y de quien tampoco escuchó su voz, ya que solo hablaban por mensajes. Además, él reconoció que no era un hombre que se dedicara al trading y las inversiones antes de entrar a Peak Capital.

"Yo tenía contacto por mensajes con una mujer que se hacía llamar Dainina que me decía que haga reuniones y sume gente y se hacía cargo de los regalos. Me mandaba plata para que yo comprara los regalos y los sorteara en los eventos", aseguró Herrera.

WhatsApp Image 2024-10-16 at 21.27.45 (1).jpeg Una de las tantas reuniones organizadas por Herrera con otros interesados en invertir en Peak Capital.

Esta 'Dainina' es la supuesta trader que daba las alertas para compra y venta en la plataforma MGS. "Ahora no sé si es hombre o mujer o qué es, o si era real", afirmó el líder de Peak en San Juan.

Herrera sostiene que él también perdió plata y que, inclusive, puso el dinero de su indemnización en el esquema de inversión y lo perdió. El hombre, se dedicaba a las perforaciones en la minería y cuando lo echaron, sostiene que decidió meter ese dinero a MGS también: "Tengo toda esa plata adentro".

El señalado por otros damnificados dice tener todas las pruebas para demostrar que él también fue estafado y al ser consultado sobre por qué confió en 'Dainina', a quien nunca había visto, dijo: "Nunca confié pero veía las ganancias".

Herrera también reveló que él no era el único líder de grupo y que "esto se hizo tan grande que se fue sumando otra gente que no sé quiénes son". "Yo no voy a querer estafar a mi hijo, a mi señora, a mi suegro, si los metí a todos", remarcó.

Por último Herrera reconoció haber sido quien alquiló la oficina también por orden de la supuesta 'Dainina' y dijo que era ella quién le daba la plata para los eventos. Uno de ellos, que está registrado en fotos, se realizó en Le Parc, en Rawson. Allí, se entregaron costosos premios como motos, Iphones, microondas, bicicletas y televisores, todos ellos que habrían sido costeados por la trader estadounidense. "No tengo miedo de ir preso porque yo no estafé a nadie", cerró.

WhatsApp Image 2024-10-16 at 21.27.45.jpeg El Flayer de uno de los eventos organizados por Peak Capital en San Juan.

Desde la Justicia de San Juan tomaron la decisión de abrir una oficina en la Central de Policía que tiene como única función, tomar las denuncias de todos aquellos que hayan sido estafados tanto por RainbowEx como por Peak Capital. Todavía no pueden calcular a cuánto ascendería esta estafa en dólares.