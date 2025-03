Horror en Mendoza: en pleno almacén, mató a su expareja de un puntazo en el cuello y se suicidó

Carla era conocida en la comunidad educativa de Rivadavia por su dedicación y amor por la enseñanza. En sus redes sociales, compartía frecuentemente mensajes sobre la importancia de la igualdad de género y su lucha contra la violencia machista. En uno de sus últimos posteos había escrito: “Nací para ser libre, no asesinada”, una frase que, lamentablemente, cobra un trágico sentido después de su muerte.

El Instituto de Educación Superior Humberto Tolosa, donde Carla trabajaba, expresó su pesar a través de un mensaje emotivo, destacando su gran compromiso con la educación. También la Municipalidad de Rivadavia se solidarizó con la familia de la joven docente, resaltando su valioso aporte a la educación de la comunidad local.

La hermana de Carla, Gisel Del Souc, compartió su dolor en las redes sociales, con un desgarrador mensaje: “Tu corazón era tan noble, tan puro, que no pudiste entender tanta maldad, tanta manipulación. Me duele el alma, se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor.”

Este femicidio se enmarca en un aumento alarmante de la violencia de género en Mendoza. En lo que va del año 2025, ya se han registrado cinco femicidios, todos perpetrados por parejas o ex parejas, lo que iguala el número de víctimas de femicidio de todo el año 2004. La violencia machista sigue siendo una dolorosa realidad en la provincia.