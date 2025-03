Delincuentes ingresaron a su casa y le robaron la bicicleta de su hijo deportista: "Lisandro no para de llorar"

“Lisandro no para de llorar. Le costó mucho tener esa bicicleta, y ahora que se la robaron está devastado. La buscamos por todos lados, pero no la encontramos”, expresó Eric.

La bicicleta, que es un rodado 28, tiene un cuadro de color rosa con detalles negros y un calco de la marca "Privitera" en color naranja. El hombre hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para poder recuperar la bicicleta, ya que, según él, es un símbolo del esfuerzo y sacrificio de su familia.

"Con mucho esfuerzo logré comprarle esa bici, y hace tres semanas la cambié porque la anterior ya no le servía. Ahora que me quedé sin trabajo, todo se hace mucho más difícil. Mi hijo estaba tan contento con su bici, que realmente me duele verlo así", comentó Eric.

El papá de Lisandro también agregó que el robo no solo incluyó la bicicleta, sino varios otros objetos, como un ventilador industrial, una garrafa y un parlante grande. Y si bien recorrieron diferentes lugares en busca de la bicicleta, hasta ahora no tuvieron suerte. El padre pidió encarecidamente que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del rodado se comunique con él, y agradeció a quienes puedan ayudar a hacer más viral su solicitud.

"Sería un gran favor si me ayudan a difundirlo. Mi hijo no para de llorar, y yo no sé qué más hacer. Hoy la buscamos todo el día y todavía no la encontramos", dijo Eric.

La familia Gramajo, que vive en el Parque Industrial de Chimbas, pide la colaboración de la comunidad para poder recuperar lo que con tanto sacrificio lograron tener. Por cualquier dato del rodado, comunicarse al 264 6217846