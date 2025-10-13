Espectacular vuelco de un automóvil en una zona top de Capital

Un espectacular vuelco se registró en una zona top de Capital y, como consecuencia, al menos una persona resultó herida. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Hermógenes Ruiz y Santa Fe, donde dos vehículos protagonizaron una fuerte colisión que dejó a uno de ellos completamente volcado sobre la vía pública.

Según los primeros datos aportados por testigos en el lugar, el choque involucró a un Chevrolet Corsa y un Peugeot 208. Al parecer, el conductor del Corsa habría intentado girar a la izquierda en el cruce mencionado, momento en el que fue embestido violentamente por el Peugeot.

La magnitud del impacto fue tal que el Peugeot 208 terminó dando una vuelta de campana y quedó volcado sobre uno de sus laterales, bloqueando por completo el tránsito en la zona. La escena generó alarma entre los transeúntes y automovilistas, que se vieron sorprendidos por la espectacularidad del siniestro.

Personal policial y de emergencias médicas acudió rápidamente al lugar para brindar asistencia a los involucrados. Aunque hasta el momento no se ha emitido un parte oficial sobre el estado de salud de los ocupantes, el vuelco da cuenta de la violencia del choque.