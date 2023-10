Encontraron muerto en su casa al juez sanjuanino Fernando Echegaray

Investigación en curso Confirmaron que el niño pocitano de 3 años murió por el accidente y no de meningitis

El conocido penalista y juez fue esposo de la hoy jueza Mabel Moya, actualmente a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción, con quien tuvo tres hijos. Dos de ellos son abogados y, al igual que su padre, trabajan como litigantes en el fuero penal.

Echegaray.jpg En sus tareas. Fernando "Peluco" Echegaray durante una de las audiencias que presidió en Tribunales.

Sus amigos contaron que tenía el vicio de fumar. De hecho, el año pasado estuvo internado por una afección pulmonar, explicaron. En marzo pasado, sus allegados le festejaron sus 67 años y compartieron con él la celebración. Él vivía sólo en su casa en la zona de Capital

Su muerte fue inesperada. El miércoles, Echegaray trabajó normalmente. Según versiones, este jueves no lo vieron en el edificio de Tribunales de la calle Rivadavia. Sus hijos lo llamaron por teléfono varias veces durante la jornada y no contestó. En horas de la siesta, uno de ellos concurrió a su domicilio y, al ver que no atendía, ingresó a la vivienda y lo encontró sin vida.

Echegaray 1.jfif

No precisaron detalles de dónde estaba su cadáver. Allegados al magistrado contaron que concurrió personal de la Policía de San Juan y la UFI Delitos Especiales para inspeccionar el lugar y determinar si había un hecho doloso o si se trataba de una muerte natural. Aún no hay comunicado oficial del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal y de la Policía, pero sus amigos confirmaron el deceso del juez de impugnación Fernando Echegaray. Todo indicaría que falleció producto de un problema cardíaco. Al parecer, su médico de cabecera extendió el certificado de defunción y por esa razón no abrieron una causa penal, explicó un amigo suyo.