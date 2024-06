En San Luis, un camionero que trajo cerdos a San Juan sufrió el robo de $13 millones

Según informó El Diario de la República, Mario Dossetto, el dueño de transporte El Sampachense, no pudo tranquilamente con Gerardo Canedo, uno de sus choferes en la empresa. Pasaron unos días desde que, según el joven camionero, un par de delincuentes lo sorprendieron cuando hizo una parada en la ruta, a las afueras de Villa Mercedes, le apuntaron con armas de fuego y le llevaron sus pertenencias y lo que tenía en la cabina del camión. Pero a pesar de eso todavía no está del todo claro cómo fue tal atraco, porque habría más de una versión. Lo único de lo que no hay dudas es que los 13 millones de pesos en efectivo que Canedo tenía en una bolsa de consorcio y que debía entregarle a su jefe fue parte del cuantioso botín que se llevaron los presuntos "piratas del asfalto".