En medio de los alegatos del exjuez Carlos Macchi, suspenden el juicio de expropiaciones

Concejo Deliberante Reanudó el juicio de expropiaciones con los alegatos del ex juez civil Carlos Macchi

Al igual que su abogada Yamila Piozzi, Macchi negó la comisión de delito y la participación que le endilga tanto los fiscales Daniel Galvani y Liliana Marinero, como la querella representada por la Fiscalía de Estado, con Sebastián Dávila a la cabeza. Por su supuesta intervención en las maniobras de Graffigna, el ex titular del Quinto Juzgado Civil podría recibir 8 años de prisión efectiva.

00585f86-885d-424d-9bf3-012f357c00da.jfif

El debate que es presidido por los jueces del tribunal Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón retomará el próximo 5 de marzo, acorde manifestaron fuentes allegadas a la mega causa que lleva siendo investigada desde hace 15 años, aproximadamente. Como el sitio donde se desarrolla pertenece a la Municipalidad de Capital y allí se ejecutan las sesiones del Concejo, las fuentes indicaron que la razón del freno al proceso es para reacondicionar el recinto.

Los enjuiciados en la mega causa son: Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita); Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado); Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo); Horacio Alday (el abogado y socio de la asociación ilícita); Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos, (los tres peritos vinculados a Graffigna:); Mario Díaz (el ex fiscal de Estado); Néstor Adán Ruiz, (el ex empleado de la Dirección de Recursos Energéticos); y Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera (los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones).