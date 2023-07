El único sanjuanino que logró que la financiera Wenance le regresara su capital

Si bien evitó dar detalles de cuánto dinero invirtió en la financiera, explicó que el monto provenía de la indemnización que recibió por 20 años de trabajo en la empresa privada de la que fue despedido. Recordó que se inició el mes pasado y que en julio tenía previsto recibir la primera ganancia de los intereses. No obstante, eso no sucedió y de inmediato intimó a los directivos de la firma con sede en la provincia con su abogado.

Relató que se instaló en las puertas de la oficina de Big Capital Investment, situada en calle Cabaña en Rivadavia y señalada por los damnificados como la sucursal local de Wenance, y consiguió hablar con un gerente regional de la financiera. Mediante la tarea de su abogado (que ahora representa a 35 afectados) y las gestiones de intimación, logró que le liberaran el capital inicial.

"La ganancia que había acordado iba a ser mensual, aunque el dinero me lo retenían 3 meses. A pesar de que tuviera un rédito económico todos los meses, hasta que no se cumpliera el plazo establecido, no podía acceder a mi dinero", explicó y agregó: "Es por eso que, cuando no cobré lo que debía, con mi esposa empezamos a googlear y descubrimos que había mucha gente afectada, creímos que íbamos a perder todo, que éramos víctimas de una estafa".

Tal y como le sucedió a otros denunciantes, el sanjuanino que recuperó lo suyo pensó lo peor, pese a las promesas de devolución por parte de la gerencia de la financiera. "La situación era desesperante y de incertidumbre, porque me decían que me lo iban a devolver, pero no sabía cómo y cuándo. Pasamos noches sin dormir", confesó.

Su situación familiar, luego de quedar sin trabajo y con su compañera que se desempeña como ama de casa, era suficiente como para preocuparse. "Tengo tres hijas y sin un ingreso fijo, como era el que tenía cuando trabajaba, no sabíamos qué íbamos a hacer", admitió.

Es por eso que, luego de obtener un final feliz, el ahorrista que resultó ileso expresó su deseo de que al resto de los inversionistas de San Juan se le solucione el conflicto. "Después de tanto pesar, fue agradecer a Dios y a mi abogado. Lo mismo espero para los ahorristas de acá, que nadie salga perdiendo", indicó.

A nivel nacional, las denuncias se siguen acumulando aunque desde la empresa comandada por Alejandro Muszak pusieron sobre la mesa diferentes propuestas para reintegrar los pagos. Wenance aludió el problema a un atraso de los pagos de los créditos otorgados y por ello hacen referencia al reperfilamiento de los pagos a sus clientes.

En Argentina habría entre 3 mil y 4 mil damnificados, mientras que en San Juan la cifra oscilaría entre 80 y 500 perjudicados. Es que algunas fuentes señalaron un número que no alcanzaba las tres cifras, pero después surgió que la inversión en el fideicomiso era un paquete que también vendían otras financieras locales, por lo que aseguraron que el número de afectados sería mucho mayor.