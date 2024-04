El sujeto acusado de abusar a un niño de un hogar del estado convivía 24 horas con los menores

Sin embargo, su postura -representada por Ivana Salas y Rodrigo Aguirre- es resistir a las acusaciones que le endilgó el Ministerio Público, que lo señaló como autor responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de cuidador. Es por eso, que con esta figura, la fiscal de NIVI Ingrid Schott anticipó el duro castigo para Calivar.

5a35bf1c-4ca4-43df-a417-c38bda820614.jfif

Entre los detalles que surgieron del debate y que resultan reveladores del caso, se confirmó que el acusado convivía 24 horas con los menores, entre ellos, la presunta víctima. El dato representa una complicación para el imputado, desde la perspectiva de los investigadores que no dudaron en apuntar hacia él, dado que sostienen que habría aprovechado las ocasiones que se encontraba solo con el niño para perpetrar las supuestas atrocidades.

Es que su rol era de cuidador de los chicos que, por diversas situaciones, no pueden estar bajo el cuidado de un familiar directo y terminan en las residencias que administra la Dirección de Niñez. Ese contexto, aunque no esté plasmado jurídicamente en la imputación, dado que no hay un tipo penal específico para el caso, salvo el del agravante por la guarda, agudiza la comisión del delito si es que fue cometido. Y es que la situación de vulnerabilidad de la presunta víctima era total.

1c112388-30cd-41c2-a9a0-49ba40865ad7.jfif

Hasta este viernes, por el debate que es presidido por un tribunal colegiado, compuesto por los jueces Javier Figuerola, Federico Rodríguez y Pablo Leonardo León, declararon todos los testigos de la fiscalía, entre los que se encontraron compañeros de trabajo del celador y personal de salud del Hospital Rawson, puesto que allí el caso vio la luz. Fue cuando médicos descubrieron las lesiones del niño compatibles con las de un abuso. Más tarde en Cámara Gesell, el niño señaló a Calivar como su abusador.

Con el paso de los testigos que presenta la defensa, previsto para las siguientes jornadas del debate, se estima que para fines de la semana próxima se llevarán adelante los alegatos, cuando las partes soliciten la sentencia que pretenden.

El caso

La causa salió a la luz el 3 de junio de 2022, cuando enfermeras de un hospital atendieron a la presunta víctima y ésta les confesó que era sometido sexualmente por el imputado. Si bien la investigación la inició la fiscal Paula Aarredondo, que recibió la denuncia de parte de las trabajadoras de la salud un día después, ahora la que sostiene la acusación es la fiscal de ANIVI Ingrid Schott.

Acorde surgió de la investigación judicial, el acusado trabajaba para una asociación que ofrecía servicios en el hogar y que su tarea era la de custodiar a los menores. En ese contexto, el mismo imputado reconoció no haber mantenido un contrato con Niñez. Sin embargo, cuando la causa judicial llegó a oídos de las autoridades, fue separado de su cargo de forma preventiva.

Según fuentes del caso, la familiar del acusado, María Eugenia Calivar, que se desempeñaba como titular de la Secretaría Técnica Social, habló con personas que fueron entrevistadas por la fiscalía y a ellas les negó que su hermano fuera capaz de hacer algo así. Incluso, la fiscal que instruyó en un principio sostuvo que la funcionaria que luego renunció cargó tintas contra el menor, aseverando que sufría problemas psicológicos.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano dijeron que renunció dos meses antes de que estallara el caso, sin precisar la fecha exacta. Según los archivos, hasta abril de 2022 (inclusive) trabajaba en la cartera, por lo que se estima que se desvinculó entre los meses de mayo y junio de ese año.