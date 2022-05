El secretario general de La Bancaria quedó más complicado, pero seguirá libre

9ccc144a-0b6f-4fdf-9f32-a9d5109ee6e9.jpg Mario Matic, el secretario general de La Bancaria, sospechado por tres abusos sexuales; uno en perjuicio de una menor

A pesar de que los funcionarios del Ministerio Público habían manifestado que la instrucción del caso permanecía en riesgo con el imputado en libertad, ya que contaba con los medios económicos para fugarse y, además procedía la prisión preventiva por el tipo de delitos que están en juego -cuya pena va de 4 a 18 años-, la magistrado entendió que no había razones concretas para otorgarla.

"El imputado goza de la presunción de inocencia y, en este caso particular no existe ningún riesgo procesal si continúa en libertad; no hay nada que haga pensar que no se va a someter al proceso o lo va a obstaculizar", explicó Guerrero en su resolución, en la que también señaló el arraigo de Matic en la provincia y su trabajo vinculado a sus funciones en el gremio que encabeza.

Es así que la jueza ordenó que Matic no salga del país, que se presente en comisaría semanalmente y que la prohibición de acercamiento no sólo se mantenga con la primera denunciante y su entorno, sino también se extienda a las otras denunciantes. En cuanto a los plazos, extendió la investigación por 6 meses más.

De qué se lo acusa

A la imputación de abuso sexual simple agravado por el vínculo, por la guarda y la situación de convivencia en perjuicio de una menor -que inició la causa en la justicia-, se le sumó el delito de abuso sexual simple en perjuicio de una joven mayor de edad y el de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, en perjuicio de otra joven mayor.

f77bb634-d23f-4687-8cbc-c3a2a26dadbe.jpg La jueza de Garantías, María Gema Guerrero

Según expuso el ayudante fiscal Cabral, las dos denuncias que se radicaron en la UFI CAVIG el 3 de mayo pasado se sumaron al legajo que se había iniciado en la UFI ANIVI, tras la primera denuncia que tiene a una presunta víctima menor de edad. Ambos testimonios corresponden a chicas vinculadas al ámbito familiar del gremialista, con las que se solía relacionar a diario ya que con una de ellas llegó a convivir.

Acorde destacó el MPF, Matic se aprovechó de la vulnerabilidad económica de las jóvenes para establecer una relación de poder y así perpetrar los supuestos abusos, que casi siempre se daban en una misma modalidad. También sostuvo que los informes psicológicos que se le realizaron a las presuntas víctimas no arrojaron contradicciones e incluso tenían indicadores de abuso.

87976920-2c93-4ac9-b9a1-f15b1a1ce35c.jpg Los ayudantes fiscales, Rodrigo Cabral y María Isabel Marsiglio.

Frente a los detalles de los supuestos ataques sexuales, el imputado negó rotundamente cada uno de ellos aunque admitió que con una de las jóvenes hubo un acto consentido. Pese a que su defensor le recomendó no declarar, Matic lo hizo de todos modos y le habló directamente a la jueza y a los ayudantes fiscales.

La primera denuncia

En la teoría del caso que relató el ayudante fiscal, una de las presuntas víctimas aseguró que fueron varios los abusos que sufrió en manos de Matic, con el que compartía techo en 2015 y 2016. Por un problema familiar, la chica había ido a parar a su domicilio -ubicado en ese entonces en Desamparados- y en momentos en los que se encontraban en soledad, él avanzaba sobre ella.

El primero de los abusos, según la denunciante, fue durante un cumpleaños familiar en el que quedaron a solas en la mesa. En esa oportunidad, no sólo la manoseó sino que también se produjo el acceso carnal. Así lo aseveró la joven que también dijo haber sido maltratada psicológicamente por el gremialista, ya que le habría hecho sentir que le tenía que pagar con favores sexuales el hecho de pernoctar en su casa.

Al cabo de los dos años que vivió en un mismo hogar con Matic, la joven se marchó, en teoría, cansada de los abusos y al poco tiempo se radicó en Mendoza. Fue en esa porvincia donde radicó la exposición contra Matic, cuando años más tarde éste le escribió un mensaje para decirle que estaba de vivista en ese lugar y pidiéndole perdón por lo sucedido.

La segunda denuncia

La otra joven vinculada al entorno familiar de Matic expresó que el abuso del que fue víctima ocurrió en mayo de 2020, cuando acudió al titular de La Bancaria para pedir una ayuda económica. Según la denuncia, la chica fue hasta su oficina situada en la sede gremial de calle Mitre y, en ese sitio, se propasó con ella.

Si bien dijo que en otras oportunidades él la había tocado de forma desubicada, como depuso esa actitud con el correr del tiempo, pensó que no tendría momentos incómodos otra vez. No obstante, ese día en la oficina -aseveró- la volvió a manosear; aunque esta vez lo hizo decididamente.

Tras el episodio, la denunciante contó que huyó del lugar y aunque quedó afectada por lo sucedido no se animó a decir nada a su familia, por miedo a ser criticada por haberlo ido a buscar. Al igual que la otra denunciante, confesó sentir culpa de no haber hablado antes ya que quizás podría haber evitado que una criatura sufriera.