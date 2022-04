Sindicalista acusado de abusar una menor: ¿qué dice Fiscalía de los supuestos antecedentes?

Después de que la presencia del sindicalista Mario Matic sorprendiera en Tribunales, cuando se presentó en audiencia para ser acusado formalmente por el delito de abuso sexual en perjuicio de una menor, y luego de que él mismo negara las sospechas, una supuesta víctima aseguró que existen dos denuncias penales en su contra: un registro en CAVIG y otra en la Justicia de Mendoza.

Pese a semejante afirmación, desde Fiscalía indicaron que por el momento no hay datos al respecto y, como no se descarta la posibilidad, indagan para confirmar que esto sea cierto. En ese sentido, el fiscal a cargo de la investigación que tiene en la mira al Secretario General de La Bancaria, Raúl Iglesias de la UFI ANIVI, señaló: "No tenemos por ahora ninguna información de que haya otras denuncias. No obstante, seguimos averiguando".

Si bien el representante del Ministerio Público advirtió que no tienen en el expediente esos antecedentes a los que refirió la mujer que contó que sufrió agresiones por parte de Matic, adelantó que en el caso de que existieran deberán analizar qué delitos están en juego y la naturaleza de los mismos para establecer algún tipo de vinculación.

Aunque se trata de una jurisdicción diferente, el funcionario judicial dejó entrever que el registro -de ser existente- se puede obtener requiriendo informes a la justicia mendocina. La denuncia habría sido radicada en octubre de 2021, en Guaymallén, por un presunto delito contra la integridad sexual de una chica de 25 años, quien dijo que el hecho ocurrió cuando tenía 19 años. Sin embargo, esto no pudo se confirmado por las autoridades todavía.

Respecto al otro antecedente, está descartado que se trate de una denuncia, la presunta víctima indicó que no se formuló como denuncia propiamente dicha en CAVIG, sino como una comparecencia.

El foco sobre lo determinante lo puso Iglesias, ya que aseveró que la declaración en Cámara Gesell (entrevista videograbada) de la menor será clave en la investigación. Es por ello que ya solicitó fecha para que la prueba fundamental se produzca la próxima semana. "El relato de la víctima será clave", sostuvo.

Es que se espera poder conocer detalles sobre el presunto hecho que se denunció. A partir de entonces, la Fiscalía sabrá con qué elementos cuenta para avanzar en la acusación contra Matic. En caso de encontrar elementos que insinúen riesgos en la integridad de la denunciante o supongan un peligro para la investigación, el fiscal solicitaría medidas cautelares más gravosas. También lo hará, si considera que la comparecencia del imputados no se cumplirá.