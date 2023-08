El salvaje ataque de un pitbull a una mujer en 25 de Mayo: "Le hicieron 92 puntos"

"Veo a mi mamá tirada en el piso de la puerta de mi casa y el perro mordiéndole la pierna derecha. Yo le pagaba pero no la soltaba. Recién al minuto y medio un vecino pudo soltar a mi madre del perro”, dijo la mayor de la jóvenes.

pierna_ataque_pitbull.jpg_1716991242.webp

En medio del ataque, que dejó a la mujer en silla de ruedas porque le destrozó la parte inferior de la pierna derecha, la madre, una anciana de 76 años, sufrió una descompensación. No resistió la angustia y tuvo un desmayo.

A Fabiana la llevaron al hospital departamental, pero por la notoriedad de las heridas, los médicos decidieron trasladarla de urgencia al Hospital Rawson.

“El cirujano que la atendió me dijo que eran mordeduras de puma. Y esto no puede quedar así. Ya le habíamos advertido a la vecina que ese monstruo se escapaba. Dos veces vino antes a atacar a mi casa. Hay una ley y no es justo que ahora mi mamá esté en una silla de ruedas, mi abuela internada. El daño mental por lo que pasamos es terrible”, comentó la joven.