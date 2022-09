El profesor denunciado por abuso sexual fue suspendido en los institutos donde enseñaba

En ese marco, la madre de la presunta víctima que radicó la denuncia en la UFI CAVIG le anticipó a Tiempo de San Juan que acompañará a otras dos jóvenes que también lo denunciarán por manoseos, ante la Justicia. Mientras tanto, el fiscal que investiga los hechos -Alberto Martínez- analiza si existen pruebas suficientes para formalizar el caso.

"Las chicas que pasaron lo mismo que mi hija fueron a denunciarlo y no les prestaron atención, no les dieron lugar para hacerlo. Es por eso que las voy a acompañar", indicó la mujer a la que el denunciado no puede acercarse ni tampoco puede realizar actos turbatorios en su contra, por orden judicial.

Las fuentes indicaron que el docente sindicado como abusador impartía clases en dos institutos de educación terciaria privados y en el cursillo de una universidad privada sanjuanina. En dichas instituciones, enseñaba materias como Anatomía y Ciencias Naturales. También comentaron que en su casa preparaba alumnos, por lo que su nombre es conocido en el ambiente estudiantil.

Cómo fue el presunto agravio sexual

La madre de la joven que lo denunció explicó que el modus operandi habría sido el mismo con su hija y con otras chicas. En un aula vacía y con la puerta cerrada, el docente se habría propasado con ellas, llevándolas solas con la excusa de hablar sobre la materia y sus rendimientos académicos.

"A mi hija le hizo tomar asiento y luego la manoseó", aseguró la mujer que se mostró molesta con la reacción de los directivos del instituto donde concurría su hija, ya que no habrían tomado ningún tipo de medida. "En lugar de empatizar, cuestionaron en todo momento la versión de mi hija y le recriminaron por qué no gritó en ese momento. Ella había quedado en shock", sostuvo.