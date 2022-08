El montículo de tierra que se transformó en una trampa mortal: dos heridos y un fallecido

ba7f23f0-52d8-4c0b-ac05-9e143ae3490c.jpg

“No estaba señalizado y cuando lo vi de frente, no me dio tiempo de frenar. Caí de la moto y me pegué en la cabeza y en la mano. Yo no venía fuerte, de hecho no me gusta andar fuerte en moto. En el lugar no había señalización, tampoco luz. Lamentablemente lo que pasó este lunes se podría haber evitado”, expresó el hombre.

Marcelo aseguró que el casco salvó su vida: “Me pegué fuerte en la cabeza, pero el casco cumplió con su función. Cuando lo fui a ver, en la parte de la sien estaba todo partido. Si no lo hubiese tenido no sé qué hubiese pasado. Me salvé de milagro”.

6ec3f82d-78f1-44e6-af45-40b208d5cf03.jpg Según González, cuando sufrió el accidente, la semana pasada, la obra no estaba señalizada.

Pero ese no es el único antecedente. Media hora antes del accidente del chófer de colectivo, otro motociclista terminó en el pavimento tras toparse con la obra. Afortunadamente el hombre sufrió heridas menores. “Quiero averiguar qué obra es. Voy a hacerles juicio. No hacen más que daños. Tengo mucha rabia. Pierdo días de trabajo, plata, la moto está rota y encima no me la quieren dar.

Por ahora se sabe que el montículo de tierra generado en el lugar a partir del trabajo que llevan adelante los obreros es la verdadera amenaza para los motociclistas. Se trata de una obra de cloacas que lleva adelante la empresa CONYCOM.