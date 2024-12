El insólito motivo que dio el expolicía que mató de un disparo a un colectivero en Buenos Aires

De acuerdo al relato de Liliana, Moreno fue a pedirle a un grupo de vecinos que se retiraran porque estaban rompiendo la reja de un kiosco ubicado a unos pocos metros de su casa. “No fue a pedir que bajen la música, cruzó para sacarlos y que no rompan la reja de enfrente porque la estaban agarrando para romper”, detalló.

“Los tipos estaban queriendo romper eso, yo no escuché ninguna música. Él fue y les habló bien. Después salió uno con el arma y se le hizo el loco, pero Rafael también tenía la suya”, fue la versión que dio la mujer sobre el origen del conflicto entre los vecinos.

“¿Cómo va a salir dispuesto a matar? Ser policía es hacerle el bien a la gente. Es difícil que él agarre el arma, hemos ido a lugares complicados y nunca la agarró”, dijo Liliana sobre su esposo. Al mismo tiempo, la mujer aseguró que no conoce a la víctima: “Ni sé quién carajo es él, no los conozco”.

La esposa del expolicía desmintió las versiones de que su marido había tenido conflictos con otros vecinos: “Él ayudó a un montón de gente acá, los que dicen eso no lo conocen. No había tenido problemas con nadie, si es más bueno que el pan. Si no me creen que vayan a preguntar al departamento de policías”.